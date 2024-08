Softball | la Cina batte l’Italia di misura alla Coppa del Mondo 2024 Adesso sfida cruciale con l’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Arriva una nuova sconfitta per la Nazionale italiana U18 di, attualmente impegnata nelladeldi categoria in fase di svolgimento tra mille difficoltà legate alle condizioni atmosferiche in. Le nostre ragazze nello specifico si sono dovute arrendere proprio al cospetto delle padrone di casa, cedendo il passo con un risultato di: 1-0. Un K.O che sa quasi di beffa. Le asiatiche infatti, al netto di cinque valide (contro l’unica messa a referto dcompagine tricolore), sono riuscite a trovare il punto vittoria all’ultimo attacco per merito di un singolo a sinistra di Lin che ha permesso a Wang di andare a segno. Con tre sconfitte e una vittoria,non potrà matematicamente raggiungere le prime due posizioni.