Siccità in Abruzzo | Marsilio Chiede lo Stato di Emergenza Intervengono gli Alpini

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) Chieti - La Regioneè in ginocchio a causa della, con conseguenze gravi per la popolazione e il territorio. Il presidente della Regione, Marco, ha ufficialmente richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dellodi, motivando la richiesta con la critica situazione idrica che affligge l'intera regione. La domanda è accompagnata da una relazione dettagliata del dirigente della Protezione civile abruzzese, che descrive le cause e gli effetti di questa. "La nostra regione sta attraversando un periodo diprolungata, causata dalla scarsa piovosità delle ultime stagioni e dalle temperature insolitamente alte, che hanno ridotto i deflussi idrici superficiali e la disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde", scrivenella sua lettera.