Rivolta al carcere di Bari | sequestrata un’infermiera e ferito un agente

(Di sabato 17 agosto 2024) Nella Seconda sezione del‘Francesco Rucci’ di, il clima è di assoluta tensione. Unaè scoppiata nelle ultime ore, aggravando una situazione già critica. La sezione era già nota per i tentativi di evasione avvenuti il 12 giugno e il 2 agosto scorsi, ad opera di due detenuti extracomunitari. Secondo le prime informazioni fornite dai sindacati della polizia penitenziaria, durante laè stata brevementee successivamente rilasciata. Undi polizia è rimastomentre cercava di difendere la donna dalle aggressioni dei detenuti, ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118. La gravità della situazione ha costretto le autorità a richiamare in servizio gli agenti in riposo e a inviare rinforzi da altre carceri della regione.