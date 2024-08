Parco acquatico 12enne sbatte la testa ed è tragedia Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Le condizioni delrimasto coinvolto in un grave incidente all’Aguapark di Ostiano restano critiche. Il giovane, trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è attualmente ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Dinamica dell’incidente e intervento tempestivo L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14, mentre ilera affollato da famiglie e bambini intenti a godersi una giornata di svago. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino stava utilizzando uno degli scivoli più alti delquando ha perso il controllo, battendo violentemente la. L’impatto ha causato un grave trauma cranico, seguito dalla perdita di conoscenza e da un arresto cardiaco.