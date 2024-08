Ngonge-Napoli l’avventura è già ai titoli di coda? Il club valuta una clamorosa ipotesi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilcontinua a cedere gli esuberi presenti in rosa. L’ultimo che potrebbe lasciare ilè Cyril. Sono giorni importanti in casasul fronte mercato e non solo. Gli azzurri, hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione in rosa, visto anche l’arrivo di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha le idee chiare per la sua squadra e non intende scendere a compromessi. Infatti, l’allenatore ha identificato coloro che sono liberi di cercarsi una nuova sistemazione. La società, infatti, starebbe lavorando proprio in questa direzione. La speranza è quella di “piazzare” tutti i calciatori esclusi dal progetto, in modo tale da guadagnare introiti importanti da reinvestire sul mercato. Uno dei nomi in uscita è quello di Cyril, ormai sempre più ai margini. Stamane, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro dell’ex Hellas Verona.