Liti vandalismi e violazioni normative | chiuso per 12 giorni il ‘Remix’ di Campagnola

(Di sabato 17 agosto 2024) Bergamo. La questura di Bergamo ha emesso mercoledì (14 agosto) un decreto di sospensione per 12dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande al Remix Club, nel quartiere di. L’esercizio pubblico, che si trova in un contesto residenziale, è stato oggetto di ripetuti interventi delle forze di Polizia al fine di ripristinare la sicurezza e la quiete pubblica. L’ultimo in ordine cronologico il 4 agosto, quando il personale di polizia, con l’ausilio dei carabinieri, è intervenuto per sedare una lite in atto tra tre persone, che riportavano segni di violenza. Per una di queste era stato richiesto anche l’intervento del 118 e trasporto in ospdale.