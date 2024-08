L’artista Edoardo Erifini stroncato a 33 anni da un malore fatale mentre tornava a casa | la Procura dispone l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) CREMA Un colpoera per strada e poi la morte. Se n’è andato così, sabato,Erfini (nella foto), 33, artista cremasco da qualche tempo trasferitosi a Milano per lavoro, autore di una mostra molto apprezzata a giugno alla Pro loco. Ill’ha colpitostava rientrando a Crema. Portato in ospedale, il giovane artista non ce l’ha fatta. Il magistrato ha ordinato. La salma di Erfini sarà esposta da oggi nellamortuaria di San Paolo La Cremasca, in via Capergnanica 3B. L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ombriano.Erfini produceva opere evocative sia di soggetti culturalmente lontani come i bellissimi volti orientali, sia di soggetti africani, sempre dal tratto perfetto che ricorda la pittura antica, così come le importanti cornici che abbracciano, come fossero un abito, i suoi lavori.