La Nike Air Max Plus TNPO è la sneaker perfetta per aggiungere un tocco in più ai tuoi look blokecore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 17 agosto 2024) LeAir Maxsono una delle grandi sorprese di questa stagione. Le abbiamo viste per la prima volta alla sfilata di Martine Rose e ora possiamo godercele in strada, perché in questa calda estate 2024le ha finalmente rese disponibili. Anche se il loro debutto è avvenuto su una passerella, l'intenzione di queste scarpe da ginnastica è molto più concreta. E sportiva. Si tratta infatti di un connubio tra il mondo del calcio - con elementi delleMercurial o delleTiempo - e il mondo street, dove laAir Maxregna sovrana da decenni. D'altronde l'influsso del calcio sul mondo delle scarpe e delleè assolutamente innegabile. Proprio per celebrare questo legame, duque,ha lanciato una nuova colorazione della Air Max