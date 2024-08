Il caso del ' like' di un' eurodeputata FdI a un ' vaffa' a Salvini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Lara Magoni ha messo una un '' social sotto una foto di Matteoe la fidanzata Francesca Verdini. Il commento, per cui Magoni ha espresso gradimento, è stato postato sulla pagina ufficiale del vice premier leghista sotto un selfie che lo ritrae con la compagna in vacanza in Salento. "Ma vaff va a te e lei", ha scritto un utente, rivolto a Verdini e. Il quale ha risposto, ironico: "Ti vogliamo bene entrambi". Ma all'insulto è arrivato il '' di Magoni, ex consigliera e assessora lombarda che ha iniziato la sua carriera politica nella lista Maroni, ora europarlamentare di FdI. Errore o voluto, si chiedono in via Bellerio, stupiti.