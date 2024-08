I musei mettono il turbo visite record Toccati 10 mila accessi in due settimane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Il giro di boa d’agosto fa salire l’asticella a quota dieci. Numero che racconta quanti visitatori hanno varcato la soglia deistatali della città nei primi quattordici giorni di agosto. Si registra una crescita in tutte le gallerie e per la prima volta ci sono oltre mille biglietti già acquistrati per settembre, il mese d’oro del turismo tra l’appuntamento clou nel calendario dell’Antiquaria con i banchi al Prato, a braccetto con la Giostra del Saracino, ma pure per ottobre, mese ricco di eventi di rilievo. Un traguardo che evidenzia il lavoro della "macchina" organizzativa di ArezzoInTour che si occupa della gestione deistatali e cura con rigore la promozione sui social e attraverso campagne mirate per raccontare le bellezze della città e creare l’appeal giusto che fa scattare la visita dall’Italia e dall’estero alla scoperta dei tesori d’arte.