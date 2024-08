Genoa-Inter 2-2 Gilardino | Forti nelle difficoltà credo in Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) L’si ferma a Marassi contro ilnella prima di campionato. Partita di cuore del Grifone, che riprende la squadra di Inzaghi allo scadere con Messias. Non basta ai nerazzurri la doppietta di Thuram. Ecco le parole di Albertoai microfoni di Dazn: “Sono contento per la squadra. I ragazzi sono stati veramente grandi oggi.ci siamo esaltati. I giocatori hanno sempre reagito bene e non sono mai arretrati di un centimetro. Affrontavamo una squadra con un alto tasso qualitativo. È normale che abbiamo perso qualche cosa col mercato – proseguesul mercato – È andato via Retegui ma è arrivato, un ragazzo sul quale crediamo tanto. Dopo la partenza di Gudmundsson, invece, stiamo facendo delle valutazione per trovare un giocatore con caratteristiche simili alle sue”.