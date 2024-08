FOTOGALLERY La vergogna del Taburno | care scampagnate quanto ci costate?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa Come ogni anno arrivano l’estate e la calura e centinaia di persone si riversano nel Parco Naturale del, alla ricerca di un po’ di refrigerio, approfittando magari di questa occasione per imbastire pic-nic in compagnia. La natura si popola così di persone che si rilassano all’ombra delle maestose chiome di faggi e abeti ma, una volta andate via, purtroppo il passaggio dell’essere umano lascia la sua traccia. Anche questa mattina infatti, per chi è salito in montagna alla ricerca di un po’ di frescura, è stato inevitabile imbattersi in innumerevoli sacchi e sacchetti stracolmi di plastica, vetro e carta, lasciati a bordo strada, per non parlare dei rifiuti abbandonati direttamente nel sottobosco.