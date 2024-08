FOTO Andrea Sannino incanta Paduli | grande successo davanti ad oltre cinquemila fan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè stata avvolta dall’abbraccio delle melodie emozionanti di. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in pieno. Nella piazza che aveva ospitato i successi di Nino D’Angelo e Sal Da Vinci, il giovane cantautore napoletano ha presentato una selezione dei suoi brani più amati, inclusi pezzi dal suo ultimo album “Mosaico.” Il concerto, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco Padulese, rappresentava l’evento clou dei tradizionali festeggiamenti in onore del santo patrono, San Rocco da Montpellier.