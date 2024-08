Empoli quel finale da brivido con tre quasi scontri diretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Magari zero punti e zero gol segnati nelle prime cinque giornate no, ma di certo il calendario ha previsto per l'un avvio decisamente difficile. Innanzitutto ci sono due trasferte nei tre turni inaugurali, poi tra le squadre da affrontare ci sono due che disputeranno la Champions League, Bologna e Juventus, più la Roma all'Olimpico. E ilpure si prospetta al cardiopalma per i ragazzi di D'Aversa. Per evitare una situazione tipo l'anno scorso sarebbe meglio fare punti subito naturalmente. Già, ma come? Magari strappandone qualcuno al Monza, all'esordio in casa, contro una squadra che non sembra avere lo stesso peso specifico della passata stagione, tra allenatore cambiato e cessioni di peso. Incredibile poi come il calendario della Serie A 2024-25 per l'siaidentico al 2023-24, con Monza, appunto, poi Juventus e Roma.