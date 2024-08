Carrarese Mister Calabro è già a caccia di un altro exploit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Un ritorno al passato. Sei anni dopo la sua ultima panchina in Serie B, Antoniotornerà a giocarsi le proprie carte da tecnico nel torneo cadetto, sempre al timone della “sua”, fresca neopromossa in B. Dopo l’esperienza del 2018 a Carpi con un buon 11° posto, ecco dunque una nuova avventura per ildi Galatina in un campionato lungo e difficile, dove tecnica, agonismo e personalità devono sempre rappresentare l’osmosi perfetta per ottenere risultati e dove i cali di concentrazione possono risultare fatali. E i requisiti per far bene anche in B, Antonio, sembra averceli proprio tutti.