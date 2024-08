Caldo la rete regge Più casi in Pronto soccorso Boom di ricoveri evitato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Non siamo in "emergenza" negli Ospedali dell’Asst Ovest Milanese. Ladell’emergenza-urgenza e l’accoglienza dei reparti stanno tenendo, a dispetto delle temperature elevate dei giorni scorsi, dei livelli di ozono alle stelle, dell’assenza di ventilazione. A tracciare un quadro della situazion è Maria Luigia Barone,direttore amministrativo dell’Azienda socio sanitaria. "Il numero di accessi neidi entrambi i presidi di Legnano e Magenta è elevato, ma risulta costante nel corso dell’anno, anche nel mese di luglio e nei primi 13 giorni di agosto. Abbiamo avuto 2.200 accessi in più nel periodo gennaio-agosto 2024 rispetto al pari periodo 2023, con incremento di circa 300 pazienti nella fascia di età over 85. Nel periodo giugno, luglio e agosto (primi 13 giorni), l’incremento di accessi rispetto al pari periodo 2023 è di circa 1.100.