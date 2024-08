Calabria ultima regione d’Europa | la colpa non è dei politici ma di chi li ha votati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Si spera che i dirigenti e i progettisti che dovranno seguire la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina siano usi fare le loro abluzioni in vasche colme di champagne, ché altrimenti diventa molto difficile garantirne l’igiene personale in unafunestata dalla siccità e da una rete idrica colabrodo (altro che siccità), che costringe residenti e turisti a riempire secchi e bidoni per far fronte alle chiusure notturne o anche diurne dell’erogazione dell’acqua. Del resto, in un comune calabrese qualche giorno fa l’annuncio della chiusura è stato dato tramite un drone: “maestà, la gente ha sete”; “dategli i droni”. Sembra un episodio di Black Mirror o forse meglio di The Twilight Zone: ai confini della realtà.