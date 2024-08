Borse tanto rumore per nulla in attesa di indicazioni 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Per la seduta di domani non resta che pregare affinché si fermino le vendite”. Così concludeva il suo servizio il corrispondente da Singapore di Cnbc Nbc, J.P. Ong, ancora frastornato dalla pesante giornata di ribassi di tutte le piazze asiatiche e in particolare dall'indice Nikkei di Tokyo che chiudeva con un -12,4% vivendo il suo lunedì nero paragonabile a quanto era accaduto 37 anni prima a Wall Street. In effetti dopo una giornata del genere che scatena il panico anche nei più ottimisti per esorcizzare le paure non resta che pregare. Il paradosso è che nell'era dell'AI, nei momenti d'emergenza ci si affidi ancora alla religione, cioè a quanto di più esoterico e meno provabile. Lo so che il proverbio dice “lascia stare i santi” e noi con questo incipit stiamo rischiando qualche invettiva, ma a vedere come ha reagito il giorno dopo, martedì 6 agosto, viene da pensare che J. P.