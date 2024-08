Booker T | Potremmo vedere presto Beth Phoenix in AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) La WWE Hall of Famerè stata una pioniera nel wrestling femminile, guadagnando fama in un periodo in cui le lottatrici spesso non ricevevano il riconoscimento che meritavano. Ora che non è più con la WWE, si crede che potrebbe unirsi alla AEW.ha dominato durante il culmine della sua carriera ed è stata per lo più inattiva sul ring per un po’ di tempo. Il suo ultimo incontro è stato all’Elimination Chamber 2023, dove lei e suo marito, Adam Copeland, hanno sconfitto Finn Balor e Rhea Ripley.ha recentemente concluso il suo periodo con la WWE dopo la scadenza del suo contratto, e non le è stato offerto un nuovo accordo o un contratto da leggenda. Con la sua partenza dalla WWE, ora ci sono speculazioni sul fatto che potrebbe debuttare in AEW.