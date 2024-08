Boato all’alba | crolla una casa a Sassocorvaro Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)Urbino), 17 agosto 2024 - Un crollo che ha svegliato il paese di. Unaè ora ridotta in un cumulo di macerie, come fosse una frana. Fortunatamente era disabitata. Il fatto è avvenuto alle prime luci dell'alba, attorno le 5.45 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per scavare tra le macerie e i rilievi del caso. Contattato da noi Daniele Grossi, sindaco del Comune diAuditore conferma quanto accaduto: “Sì, un'abitazione poco prima dell'ospedale, nella strada che porta al paese è venuta giù. Questa era disabilitata. Il 6 novembre 2022 avevo emesso un’ordinanza di inagibilità dopo aver ricevuto la relazione dei vigili del fuoco che avevano effettuato un sopralluogo. Proprio allora la tempestività e la prudenza dei proprietari diè stata essenziale, dopo la segnalazione degli inquilini, si è evitato un dramma.