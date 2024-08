Bisoli Che la battaglia abbia inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Al ’Druso’, lo stadio del Sudtirol, la sua ultima squadra prima dell’approdo Modena, Pierpaolosi presenta carico e determinato come sempre, seppur dolorante per un’ernia che lo affligge da un po’. "A Bolzano ho trascorso un anno importantissimo, che non dimenticherò mai per il risultato straordinario chemo ottenuto. Ma ora sono molto concentrato sul Modena, su quello che dobbiamo fare per iniziare con il piede giusto un campionato come la Serie B che come sempre sarà difficile. Al passato ci penserò nell’avvicinarmi allo stadio ma quando metterò piede sul campo tutti i miei pensieri saranno rivolti al Modena, alla voglia di portare a casa un risultato positivo anche se non sarà facile, come qualcuno può pensare" spiega il tecnico del Modena, che poi si concentra sulla formazione da mandare in campo.