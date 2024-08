Basket | Dolomiti Energia Trentino fissati gli obiettivi per il 2024 25

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Un piano d’azione ben chiaro che dovrà portare a combattere perchiari all’interno della prossima stagione di pallacanestro. In Italia e in Europa. Tutto pianificato, quindi, in casa: il club di palla a spicchi rincorrerà i playoff scudetto di LegaA, il secondo turno dell’EuroCupe le Final 8 della Coppa Italia. Focus ambiziosi, ma alla portata di un roster che sembra essere migliorato., le parole di Andrea Nardelli: “EuroCup, playoff LBA: ecco a cosa puntiamo” (Credit foto – Aquila Trento)“Quando torneremo a ‘Il T Quotidiana Arena’ troveremo un palazzetto profondamente rinnovato: pavimentazione, seggiolini ed impianto audio i principali interventi.