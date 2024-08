Roma | De Rossi prepara la sfida al Cagliari Dybala in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) La nuova stagione è ormai alle porte e la, che domenica 18 agosto affronterà ilper il debutto in campionato, continua a lavorare a Trigoria. La squadra è concentrata e Daniele Devuole sfruttare ogni momento a disposizione per dare indicazioni alla squadra in vista del match d’esordio. In campo, per tutta la durata dell’allenamento, anche Paulo; l’argentino negli ultimi giorni è costantemente al centro delle voci di mercato che lo vedono in partenza per l’Arabia Saudita ma, salvo colpi di scena clamorosi, dovrebbe essere convocato per la trasferta in terra sarda. La scelta sul farlo giocare dall’inizio, da subentrato o non schierarlo per niente, dipenderà dal tecnico giallorosso; a tal proposito, nuove indicazioni o chiarimenti potrebbero arrivare nella conferenza stampa che Deterrà domani, sabato 17 agosto, alle 14:30.