Porlezza nominativi dei clienti non trasmessi alla Questura | denunciato il responsabile di un campeggio

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 - Gravi irregolarità nella gestione della struttura e, in particolare, la violazione dell’obbligo di trasmetterei dati deiche soggiornano per periodi inferiori ai 30 giorni, come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per questo al Divisione Polizia Amministrativa delladi Como, hail legale rappresentante di undi, al termine di serie di verifiche. E’ infatti emerso che la struttura non aveva nemmeno richiesto le credenziali necessarie per l’accesso al sistema "Alloggiati Web", la piattaforma ufficiale utilizzata per l’inserimento dei dati degli ospiti. Di conseguenza, ideinon erano stati registrati, vanificando il sistema di controllo che ha lo scopo di monitorare le presenze nelle strutture ricettive e contribuireprevenzione di attività illecite.