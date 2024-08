Olimpiadi quando vedremo le prove a squadre miste nella scherma? Vantaggi e rischi di una novità ancora ipotetica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non è unro come il Cio stia portando avanti la politica di incentivare la nascita di quante piùpossibile. Le competizioni aperte a entrambi i sessi si stanno moltiplicando in ogni dove e sempre più sport si stanno adeguando alla linea “suggerita” dal Comitato Olimpico Internazionale. Fra chi èimpermeabile a questa moral suasion c’è la. La situazione non sorprende più di tanto, poiché si parla di uno sport di combattimento, seppur mediato da un’arma. La differenza biologica tra uomo e donna è dunque preponderante, ma lo stesso discorso può essere applicato anche a tanti altri ambiti, compreso il judo, che ha trovato il modo di creare un team event corale. La domanda è se anche l’escrime seguirà la stessa logica, in un futuro più o meno prossimo. Le possibilità, in tal senso, sono infinite.