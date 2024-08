Milan-Torino programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Alle 20:45 di sabato 17 agostoapriranno il proprio campionato nella cornice di San Siro in occasione dell’anticipo serale della prima giornata diA. La partita sarà trasmessa sia suche su Sky. Susaranno Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini, mentre su Sky il commento sarà affidato a Federico Zancan e ad un altro ex centrocampista rossonero, Riccardo Montolivo (inviati sul campo Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo). Stagione nuova e allenatori diversi per le due squadre. Ilriparte da Paulo Fonseca, mentre ilsi affida a Paolo Vanoli. C’è voglia di migliorare la classifica della scorsa stagione e alzare l’asticella degli obiettivi: i rossoneri vogliono tornare competitivi per lo Scudetto, mentre i granata sperano di continuare a lottare per un posto in Europa. Chi partirà meglio? Non resta che scoprirlo a partire dalle 20.