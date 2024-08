Ferragosto da record in Val Seriana | tutto esaurito in alberghi e ristoranti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Val. Nonostante un inizio in seconda a causa del ‘pessimo’ giugno (meteorologicamente parlando), la stagione turistica in Valha decisamente ingranato la quarta arrivando a registrare unnella settimana di. Ma non solo: anche per il mese di settembre i primi segnali sono positivi. I dati raccolti tra l’Alta Vale l’altopiano di Selvino-Aviatico registrano prenotazioni che si inoltrano sino a metà settembre. Sia nelle località della Media Valle che nei rifugi un vero e proprio boom di turisti, sia italiani che stranieri: le presenze indicano numeri significativi nel turismo dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania. La Valsi conferma meta preferenziale di turismo ‘active’, con target principale legato alle famiglie, alle coppie e agli anziani.