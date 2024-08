Diletta Leotta tutti i dettagli del party di compleanno condiviso con Aria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha festeggiato un doppioil 16 agosto 2024, visto che in questo giorno speciale è nata sia la stessa conduttrice di programmi sportivi che la figlioletta. Come lo scorso anno, la showgirl ha organizzato undoppio per sé stessa e per la piccola di casa, che ha compiuto il suo primo anno. Per l’occasioneha scelto due outfit gemelli, uno beije per la festa die uno nero per celebrare il suo, la festa per ildiIl 16 agosto è certamente un giorno speciale per, visto che è il suo. Nel 2023, però, proprio in questa data centrale di agosto, è nata la piccola, avuta dalla relazione con il portiere Loris Karius, diventato, da poco, suo marito.