Dati economici drammatici dall’Argentina di Milei Industria come ai tempi della pandemia consumi in caduta libera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancorapessimi per l’economia argentina, sia dal fronte dei, sia da quelloproduzione. A giugno la manifattura del paese sudamericano ha utilizzato soltanto il 54% delle sue capacità, secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un valore inferiore a quello registrato a seguitocrisi del 2001 e appena 1,2 punti percentuali al di sopra del livello registrato nel 2020 quando a causadi nuovo coronavirus l’attivitàle fu completamente paralizzata. Rispetto a giugno dello scorso anno il calo è del 14,1%. In precedenza l’Indec aveva diffuso anche idell’attivitàle di giugno, mostrando un calo del 19,5% su anno e del 5,7% su mese. Si tratta del tredicesimo calo mensile consecutivo e, anche in questo caso il valore più basso dal 2002.