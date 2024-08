Cosa fare se si incontra un cane abbandonato in strada

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Durante l’estate aumenta l’increscioso fenomeno di abbandono di animali, ad essere i principali protagonisti sono i quattro zampe. Importante, in questo caso, sapere come comportarsi nel caso in cui si dovessere un. Il fenomeno dell’abbandono degli animali si incrementa soprattutto durante le ferie. Sono diversi i proprietari che, ancora, scelgono di lasciare una creatura indifesa in, per svariati motivi che non ne giustificano in alcun modo l’incresciosa decisione. A tal proposito, è molto importante conoscere la procedura da seguire e i numeri da contattare nel caso in cui si trovi uninin@Foto Crediti Envato Elements -VelvetMagCome soccorrere unOgni anno sono migliaia gli animali che vengono esposti a gravissime conseguenze a causa dell’abbandono.