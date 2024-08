Chi conduce Ballando con le Stelle? Loretta Goggi La gaffe a Reazione a Catena

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Di strafalcioni nei quiz se ne sentono a sufficienza e, in un’edizione tutt’altro che brillante quanto a concorrenti, non fa di certo eccezione, anzi. L’ultimasi è consumata oggi, quando il telespettatore di Rai 1 ha sentito che a condurrecon le. I Mezzi Marinai, la squadra dei tre ragazzi (Anna, Giosue e Matteo) campioni in carica nel programma di Pino Insegno, è alle prese con una Intesa Vincente alquanto disastrosa. La ‘mossa disperata’ del raddoppio, che vale due punti, si infrange clamorosamente su Milly Carlucci. Alla domanda, perfettamente formulata da Anna e Giosue, “Chicon le?“, Matteo spiazza:. Il pubblico in studio mormora sorpreso, Anna e Giosue non credono alle loro orecchie, così come Insegno: Va beh, no! E’ Milly Carlucci.