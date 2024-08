Berrettini-Sinner pace fatta | galeotta fu New York

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 agosto 2024) I rapporti si erano incrinati, ma pian piano sta finalmente tornando il sereno: tutto cambierà con gli Us Open. Nessuno, fino allo scorso anno, aveva mai visto un torneo del Grande Slam in chiaro sul piccolo schermo. L’edizione 2023 degli Us Open, invece, come si ricorderà, era stata trasmessa per intero da SuperTennis, che si era assicurata i diritti del Major newese. Gli appassionati, quindi, si erano potuti godere lo spettacolo – e che spettacolo – gratis, dopo anni di visione limitata alla pay tv.sono i tennisti più amati (LaPresse) – Ilveggente.itEra stato, quello, un momento storico. Peccato solo che, qualche mese più tardi, per il canale della Fitp siano iniziati i guai. L’emittente e Sky, che da tempo detiene i diritti di diversi tornei del circuito maggiore, erano sempre state in buoni rapporti, al punto da “scambiarsi” i diritti di 250 e 500.