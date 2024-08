Vigor di carattere rimonta con il Montecchio I rossoblu si rinforzano con l’ivoriano Kone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Laparte male, si sveglia e batte inun caparbio K-SportGallo. Dopo i Portuali, ecco un’altra formazione di Eccellenza che fa bella figura al "Bianchelli". Il K- SportGallo gioca senza paura, diverte e mette in difficoltà laancora orfana di Ferrara. In compenso però Clementi ritrova Alonzi, Mori e Gabbianelli, non ancora al top, ma pur sempre propositivi. La squadra dell’ex Beppe Magi macina gioco senza timore e passa subito in vantaggio con un bel tiro da fuori di Villanova. Partenza lenta e un po’ macchinosa della, eppure, dopo il gol dello svantaggio D’Errico accarezza l’idea del pareggio immediato: perfettamente imbeccato in profondità colpisce di tacco anticipando l’uscita di Cerretani, il portiere ospite è abile a ripiegare e salvare sulla linea.