Verona-Napoli le scelte di Conte | in attacco c’è un favorito in attesa di Lukaku

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si avvicina l’inizio del campionato: ilgiocherà la prima giornata in casa del, ecco le possibilidi Antonio. Ilsi prepara alla prima giornata di campionato, al netto di quelle che sono le dinamiche di mercato ancora aperte: la squadra azzurra è incompleta, lo sa bene Antonioche ha esternato il tutto anche dopo la partita con il Modena in Coppa Italia, lo sa bene Giovanni Manna che in questi giorni sta lavorando proprio per permettere al tecnico di lavorare il prima possibile con la squadra al completo. Nel frattempo, però, il campionato è alle porte e nel weekend si parte:dovrà lavorare con quello che ha, e già sta pensando a quella che sarà la formazione da schierare alla prima in casa del