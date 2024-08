Un successo essere riusciti a ripartire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) "Non mi sarei mai aspettato che si potessedalla Serie D. Vista la situazione a giugno, è già un". A parlare è Alessandro Nista, portiere della Serie A del ‘92 e che, proprio come i vari Guerini, Gadda e Bruniera rappresenta uno dei baluardi di quell’Ancona. "E’ stata una grande iniezione di stima, dopo l’ennesimo smacco che ha dovuto subire il calcio anconetano. Quel 4 giugno ho provato un mix di rabbia e delusione per tutte le promesse che erano state disattese, ma quando si è cominciato a parlare di una nuova società con Gadda, Guerini e Bruniera è tornato l’entusiasmo in tutti noi della vecchia società. Siamo tutti consapevoli che ci saranno delle difficoltà, ma avere con sé queste persone è già una garanzia".