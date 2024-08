Tutto su Verona – Napoli | probabili formazioni ed altro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024)pronto al Bentegodi per HellasFinalmente inizia il Campionato di serie A. Allo stadio Bentegodi si affrontano Hellas, due squadre con obiettivi decisamente differenti in questa stagione. Il, ancora parzialmente incompleto, si sta adoperando per rinforzare l’organico ed in attesa di news provenienti dal calciomercato, si reca in casa gialloblu per tentare di aprire la nuova stagione nel migliore dei modi e dare un seguito all’entusiasmo della tifoseria partenopea. Speranza ed entusiasmo che regnano con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Si spera, all’Ombra del Vesuvio, che ilpossa avere un seguito con un inizio del massimo torneo nazionale alla stregua delle aspettative della tifoseria azzurra ed allora l tecnico del, Antonio Conte, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1.