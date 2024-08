Tenta una rapina in un condominio ma viene bloccato e arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato ditail 47enne di Marano (Napoli)ieri dagli agenti di polizia intervenuti a Napoli in via Jannelli, quartiere Vomero. I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno notato una coppia che stava trattenendo un soggetto. Una volta raggiunti hanno accertato che l’uomo, pochi istanti prima, dopo essersi spacciato per il tecnico degli ascensori, aveva seguito la donna fino al piano di casa dove, dopo averla trattenuta per un braccio, le aveva strappato la borsa trascinandola per le scale; qui, la vittima, riusciva a trattenere iltore attirando l’attenzione del compagno che si trovava in casa, il quale, udite le urla della compagna usciva di casa trattenendo il soggetto fino al sopraggiungere della polizia.