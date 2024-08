Telefono Azzurro non va in vacanza linee di ascolto attive anche ad agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Firenze, 142024 –admantienetutti i giorni, 24 ore su 24, le suedi, per rispondere alle richieste di aiuto di bambini e adolescenti in difficoltà e offrire loro l’e il supporto degli esperti. L’estate, periodo tanto atteso per il riposo e il divertimento, può rappresentare un momento particolarmente delicato per molti bambini e adolescenti, che possono trovarsi a vivere situazioni critiche sia in famiglia che fuori, spesso amplificate dall’assenza di servizi sociali durante la pausa estiva, fatto che rende più complessol’avvio della rete di sostegno per il minore in pericolo.