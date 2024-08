Storia di mia vita è una testimonianza unica scritta in prima persona in una lingua ruvida un italiano scorretto più vero e affascinante di tanti testi zuccherosi e pettinati dagli editor per non disturbare il palato dei lettori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sopraffatti dal caldo che non ci fa respirare e da una quantità di nuovi commissari e commissarie da inseguire nelle tante storie che le novità librarie ci propongono cerchiamo refrigerio in un ventilatore e in un libro che possa ancora stupirci. Se avete già rispolverato i classici e consumato ogni riga di Elena Ferrante arriva in vostro aiuto un lavoro originale e inaspettato. Libri da leggere: la top 5 del 21° secolo per il New York Times.