Masters 1000 Cincinnati 2024 | Musetti out al secondo turno passa Tiafoe in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Termina alil percorso di Lorenzoaldi: dopo aver battuto Jarry all’esordio nel torneo, infatti, il tennista azzurro cede in due set a Frances, con il risultato di 6-3 6-2. Una partita in cui il bronzo di Parigifatica a trovare soluzioni contro un avversario più aggressivo e pronto anche nell’attaccare a rete, trovando di fronte un poco reattivo. A dare un’idea della partita complicata disono il 53% di prime in campo (contro il 76% dello statunitense) e le zero palle break guadagnate in tutto il match. Fin dal primo set, quindi, il tennista italiano non riesce a impensierire l’avversario nei suoi turni di servizio, ma anzi, dopo aver salvato tre palle break nel terzo game, capitola nel settimo e nel nono gioco.