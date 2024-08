Italia incendio terribile | evacuazioni in corso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un vastoha colpito i boschi e la vegetazione del Monte Matanna (1.317 metri), situato nelle Alpi Apuane, scoppiato improvvisamente nella notte. Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando i crinali della montagna e costringendo le autorità a intervenire prontamente. Nella mattinata, un Canadair della Protezione Civile è stato mobilitato per supportare le squadre di terra già impegnate nelle operazioni di spegnimento. L’aereo si rifornisce di acqua direttamente dal mare, nei pressi delle spiagge della Versilia, per effettuare sganci mirati sulle fiamme che stanno devastando la zona. Durante la notte, la situazione si è fatta critica nel piccolo borgo di Corogno, dove, a scopo precauzionale, è stato necessario evacuare alcune abitazioni. Un gruppo di quattro adulti e tre bambini, che si trovavano in vacanza nella località, è stato messo in sicurezza.