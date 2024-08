India horror | lega la moglie al motorino e la trascina per metri per punizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un terribile episodio di violenza domestica avvenuto nel distretto di Nagaur, nello statono del Rajasthan, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Un video diffuso recentemente sui social media ha mostrato una donnata per i piedi a una motocicletta eta per strada dal marito, come forma di. Questo atto crudele, catturato da un cellulare, è solo uno dei molti che evidenziano la situazione critica in cui versano molte donne in. Nel filmato, della durata di 40 secondi, si può vedere l’uomo fermare il veicolo dopo averto laper un lungo tratto di strada. Nonostante le grida disperate della vittima, l’aggressore si limita a osservare le ferite che la donna ha riportato, dimostrando una totale mancanza di empatia e di umanità. Le immagini, divenute virali, hanno suscitato indignazione e sgomento a livello internazionale.