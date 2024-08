F1 Charles Leclerc sull’arrivo di Hamilton | Un segnale forte per il team e una motivazione in più per me

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Manca sempre meno al ritorno in pista per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. Mentre siamo nel bel mezzo delle vacanze estive, infatti, i piloti si godono il relax della pausa agostana, pronti per il rientro all’azione che avverrà nel weekend del 25 agosto con il Gran Premio dell’Olanda sul tracciato di Zandvoort. Mentre prosegue nelle sue vacanze,ha voluto fare un po’ il punto della situazione in casa Ferrari. Non tanto pensando a quello che avverrà nella gara olandese, quanto nel 2025. Il suo vicino di box, infatti, sarà Lewis. “L’arrivo di Lewis era nell’aria da un po’ di tempo, ma fino a quando non c’è una conferma ufficiale non puoi esserne certo. Sapevo che c’era interesse da entrambe le parti, e in questi casi è molto probabile che si arrivi ad un accordo.