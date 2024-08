Drammatico incidente Antonio muore così a 28 anni | lascia moglie e una figlia piccola terribile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024)stradale a Nola-Villa Literno, in provincia di Napoli.Capasso, 28, ha perso la vita a seguito di uno scontro che si è verificato il 14 agosto:lae una. Da quanto emerso dai primi accertamenti, il 28enne era alla guida del furgone del caseificio per il quale lavorava quando, per cause ancora da verificare, all'altezza dell'uscita di Carinaro ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato violentemente contro il guardrail al lato della carreggiata. L'impatto è stato talmente violento cheCapasso è stato per metà sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne.