Da Notizie Asvis | Incendi nel 2023 rilasciate più di seimila megatonnellate di anidride carbonica

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Tommaso Tautonico apparso sul sitoil giorno 8 agosto 2024 Le foreste di tutto il mondo sono sempre più vulnerabili aglie ai parassiti a causa del cambiamento climatico. A lanciare l’allarme è il Rapporto “The State of the World’s Forests 2024. Forest-sector innovations towards a more sustainable future” pubblicato dalla Fao. Le foreste e gli alberi sono componenti essenziali dei sistemi agroalimentari, evidenzia il Report, e per questo la rimozione della copertura forestale, soprattutto ai tropici, aumenta le temperature locali e interrompe i modelli delle precipitazioni, aggravando gli effetti locali del cambiamento climatico, con conseguenze potenzialmente gravi per la produttività agricola.