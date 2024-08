Cosa sappiamo del sabotaggio del Nord Stream dal 2022 ad oggi tra ipotesi e teorie infondate

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il principale sospettato deldeldelè un istruttore subacqueo ucraino. A rivelarlo è un’inchiesta dei media tedeschi ZEIT, Süddeutsche Zeitung e ARD, che conferma, attraverso le autorità polacche, un mandato di arresto internazionale emesso dalla Germania nei suoi confronti. Il nome indicato è quello di “Volodymyr Z.”, il cui cognome completo sarebbe “Zhuravlov”, secondo quanto riportato da Politico, citando il media svedese Expressen. La pista ucraina non è affatto una novità: se ne era parlato fin dal 7 marzo 2023, come riportato da Open riguardo ai sospetti dell’Intelligence Usa su unfilo-ucraino, una notizia diffusa inizialmente dal New York Times in un articolo firmato da tre giornalisti della testata americana, tra cui Adam Goldman, vincitore di due premi Pulitzer. Eccodalad