CdS – ora visite mediche e firma Tutte le cifre dell’affare

Il Milan ha chiuso con il Monaco per il trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana. La nuova offerta del club di Cardinale ha convinto il club francese a lasciar partire il suo giocatore. Si chiuderà 20 milioni di euro più alcuni bonus. Domani sono previste ledel giocatore, sabato ci sarà la presentazione alla stampa. Nell'ultima stagione il centrocampista 25enne in Ligue 1 ha collezionato 32 presenze realizzando 4 gol e 4 assist. Fofana può sorridere con Fofana Soddisfatta quindi la richiesta del tecnico Fonseca che aveva chiesto proprio Fonseca per rinforzare il centrocampo del suo nuovo Milan in costruzione. Adesso, però, per poter registrare il calciatore nelle lista per la Serie A e per la Champions dovrà cedere almeno un calciatore straniero over 22.