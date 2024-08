Caos e fuoco nelle celle del carcere Agenti in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, racconta quanto è avvenutoultime ore nella struttura detentiva di Avellino: “Nel primo pomeriggio, di ieri presso la Casa Circondariale di Avellino, un detenuto di origine sudafricane, trasferito dalla CC di Santa Maria Capua Venere, per analoghi fatti, ha appiccato ilnella propria cella, incendiando alcune lenzuola. Intervenuto l’ispettore di Polizia Penitenziaria addetto Sorveglianza Generale, il violento detenuto ha, dapprima aggredito verbalmente il personale presente, per poi afferrare per la maglia l’ispettore accorso e strattonarlo violentemente. In tale circostanza, subito il personale è riuscito a spegnere l’incendio evitando che le fiamme si potessero propagare nella cella, visto che il fumo aveva già invaso parte della sezione detentiva”.