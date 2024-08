Beth Phoenix | Sono una free agent voglio esplorare il mondo fuori dalla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 agosto 2024) Durante una recente intervistaha confermato le voci che da qualche tempo la interessavano, ossia di non aver più alcun legame contrattuale con la WWE. Chiaramente ciò non fa altro che intensificare le speculazioni di un suo possibile approdo in AEW dove troverebbe il marito Adam Copeland. Al momento, però, non ciconferme in tal senso, conche sta valutando varie opzioni per il futuro. “Sarò sempre legata alla WWE” Durante una recente intervista con Chris Van Vliet,ha confermato di non aver più alcun legame contrattuale con la WWE, neanche un contratto “da leggenda”, e ha parlato del suo futuro: “Nonpiù sotto contratto con la WWE,una. Ha fatto tesoro dei miei anni in WWE. Sarò sempre legata alla WWE. Oraillà. Citante opportunità. Nulla è però cambiato rispetto alla WWE.