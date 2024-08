Tragico incidente a Valeggio sul Mincio | due morti e due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024)SUL– Nella notte di oggi, intorno a mezzanotte e mezza, un drammaticostradale ha sconvolto la tranquilla località disul. In via Monzambano, due auto si sono scontrate frontalmente, causando la morte di due giovani, rispettivamente di 35 e 38 anni. Altri due individui sono rimasti gravementee sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Secondo le prime informazioni raccolte, l’ha coinvolto anche una terza vettura, le cui condizioni dei passeggeri non sono state ancora rese note. Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118, con auto medica e ambulanze, per prestare assistenza alle vittime. Presenti anche i vigili del fuoco di Verona e i pompieri volontari di Villafranca, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.